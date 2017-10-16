Выяснилось, насколько оптимистично россияне смотрят в будущее

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в котором выяснил уровень оптимизма жителей России. Оказалось, что 40% россиян считают, что впереди их ждут сложные времена. Между тем, 31% соотечественников сказал, что тяжёлый период уже пройден. Любопытно, что 21% участников опроса говорит, что главные трудности страна переживает сейчас, пишет РИА-Новости. При этом социологи отметили, что индекс оптимизма вырос: пару лет назад россияне были более пессимистичны.





