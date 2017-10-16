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Новости |Происшествия
16 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 162

В Кемерове началась охота на вазовские машины

В Кемерове началась охота на вазовские машины

В популярном сообществе в социальной сети появился пост, автор которого предупреждает водителей о том, что в Заводском районе в ночные часы орудует группа угонщиков.     

- Шпана угонщиков 2-3 человека, "охотятся" на семейства ваз. На прошлой неделе на Пролетарской угнали, разбили и утопили «девятку». Два дня назад «четырку»,  до сих пор не нашли. Сегодня ночью пытались угнать мою, - пишет автор поста. Он призывает автовладельцев к бдительности, не оставлять машины далеко от подъезда и в тёмных местах. По мнению горожанина, самое опасное время с 4 до 6 утра. Также кемеровчанин предполагает, что злоумышленники забирают машины, чтобы покататься и «побалдеть».

 
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