В Кемерове началась охота на вазовские машины

В популярном сообществе в социальной сети появился пост, автор которого предупреждает водителей о том, что в Заводском районе в ночные часы орудует группа угонщиков.

- Шпана угонщиков 2-3 человека, "охотятся" на семейства ваз. На прошлой неделе на Пролетарской угнали, разбили и утопили «девятку». Два дня назад «четырку», до сих пор не нашли. Сегодня ночью пытались угнать мою, - пишет автор поста. Он призывает автовладельцев к бдительности, не оставлять машины далеко от подъезда и в тёмных местах. По мнению горожанина, самое опасное время с 4 до 6 утра. Также кемеровчанин предполагает, что злоумышленники забирают машины, чтобы покататься и «побалдеть».