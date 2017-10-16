По факту гибели в Кузбассе на пожаре старика и девочки возбуждено уголовное дело

«Вести-Кузбасс» сообщали о том, что 14 октября о страшном пожаре, в котором погибли 71-летний мужчина и 5-летняя девочка. В Следственном комитете по Кемервоской области сообщили подробности трагедии.

Примерно в 23:30 около в одном из жилых домов деревни Сар-Саз Юргинского района произошел пожар. Дым увидели соседи и бросились звонить пожарным. К этому времени из полыхающего дома выскочили 30-летняя женщина с 4-летним сыном и 8-летней дочерью, а также их 62-летняя бабушка. Все они получили термические ожоги 2, 3 степени и были госпитализированы. Все кроме 4-летнего мальчика в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. После тушения пожара спасатели нашли в доме тела 5-летней девочки и 71-летнего мужчины. По предварительной информации, что семья использовала дом в качестве дачи.

- Специалисты обнаружили многочисленные скрутки электропровода, а также 3 места короткого замыкания. Позже будет установлена причина пожара, но уже сейчас можно констатировать, что пожарной безопасности хозяева не придавали значения. В рамках расследования будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину возгорания. На семью запрошен характеризующий материал, - сообщили в Следкоме. В ведомстве добавили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».