В Кузбассе машинист автогрейдера погиб, пытаясь заменить колесо

Инцидент произошёл 15 октября на угольной компании в Мысках. Рабочий погиб, меняя колесо автогрейдера.

«Мужчина выполнял работы по монтажу колеса на транспортном средстве. Внезапно раздался хлопок, рабочего отбросило в сторону от автогрейдера. Коллеги, услышав шум, обнаружили мужчину без признаков жизни, вызвали «скорую помощь», - сообщает СК РФ по Кузбассу.

Специалисты устанавливают причины гибели 45-летнего рабочего. По факту происшествия проводится доследственная проверка.