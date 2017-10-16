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16 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 101

Кузбассовца осудили за видео «ВКонтакте»

Кузбассовца осудили за видео «ВКонтакте»

Суд вынес решение по делу кемеровчанина, разместившего в социальной сети видео экстремистского содержания.

На своей странице «ВКонтакте» мужчина выложил ролик «Воины Аллаха из Пакистана», внесённый в федеральный список экстремистских материалов.

«Кемеровский районный суд рассмотрел материалы административного расследования. В отношении интернет-пользователя был составлен административный протокол. В качестве наказания нарушителю назначен штраф в размере 1000 рублей. Запрещенный видеоролик удален», - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».  

 
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