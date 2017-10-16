Кузбассовцы с теплом относятся к старшему поколению. Но при этом не забывают об ушедших из жизни земляках. В Тайге реконструировали «Стену памяти». На ней имена горожан, которые погибли в Великую Отечественную войну. В честь 50-лететия основания монумента прошел торжественный митинг. Фронтовики и школьники возложили цветы. Памятник расположен на историческом месте – в сороковых годах поблизости находился отдел военного комиссариата: именно здесь бойцы прощались с родными и любимыми, отправляясь защищать Родину.