В Кузбассе пропала 16-летняя девушка с дефектом речи

В селе Новорождественском Прокопьевского района утром 16 октября ушла из дома Светлана Малынова. О том, где она находится, пока ничего неизвестно. Полиция просит оказать содействие в поисках.

На вид Светлане 17-18 лет. Рост около 163 сантиметров, волосы рыжие, длина ниже плеч. Особенность: при разговоре девушка немного картавит, уточнили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Из одежды был синий с белыми полосками пуховик, белые с голубыми и розовыми полосками кроссовки. При себе у Светланы была чёрная женская сумка, паспорт на её имя и мобильник. Всех, кто что-то знает о девушке, просят сообщить по номеру: 8 (38466) 9-17-57.