Из-за разрыва шаров на детском празднике жительница Кузбасса получила ожоги

К медикам 10 октября обратилась 29-летняя жительница Полысаево. Дело в том, что из-за разрыва гелиевых шаров она получила ожоги рук и лица. По данному факту кузбасский Следком проводит проверку.

Выяснилось, что женщина заказала 30 шаров на день рождения дочери и спрятала их на веранде. Утром она отнесла их в комнату дочки и пошла за тортом. Когда женщина вернулась с десертом на котором горели свечи, то раздался хлопок, шары взорвались и загорелись.

- Женщина вызвала сотрудников МЧС и «скорую помощь». Ее госпитализировали, оказали медицинскую помощь. В настоящее время она находится дома. Ребенок не пострадал. Следствием установлен предприниматель, у которого женщина приобрела шары. В рамках доследственной проверки будет установлено, соответствует ли его деятельность требованиям безопасности, - сообщили в Следственном комитете Кузбасса.