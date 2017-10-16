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Новости |Происшествия
16 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 84

Из-за разрыва шаров на детском празднике жительница Кузбасса получила ожоги

Из-за разрыва шаров на детском празднике жительница Кузбасса получила ожоги

К медикам 10 октября  обратилась 29-летняя жительница  Полысаево. Дело в том, что из-за разрыва    гелиевых шаров она получила ожоги рук и лица.  По данному факту кузбасский Следком проводит проверку.  

Выяснилось, что женщина заказала 30 шаров на день рождения дочери и спрятала их на веранде. Утром она отнесла их в комнату дочки и пошла за тортом. Когда женщина вернулась с десертом на котором горели свечи, то раздался хлопок, шары взорвались и загорелись.  

-  Женщина вызвала сотрудников МЧС  и «скорую помощь». Ее госпитализировали, оказали медицинскую помощь. В   настоящее время она находится дома.  Ребенок не пострадал. Следствием установлен  предприниматель, у которого женщина приобрела шары. В рамках доследственной  проверки будет установлено,  соответствует ли его деятельность требованиям безопасности, - сообщили  в Следственном комитете Кузбасса.

 

 

 
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