Кузбасские синоптики дали прогноз на неделю

Теплые деньки ожидают жителей области в начале недели, но к выходным уже погода испортится, комментируют в Кемеровском гидрометцентре.

Днём во вторник преимущественно без осадков, днем …+7…+12, ветер подует северо-восточный умеренный . Ночью уже ….-4…+1.

В среду осадков не предвидится, но возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 10-15, при облачности…+4…+9, ночью …-2…+3. В четверг погода не изменится.

А вот в пятницу будет уже прохладнее, возможен небольшой дождь с мокрым снегом, юго-западный ветер будет усиливаться до 22 метров в секунду. Днем …+3…+8, а в ночь понизится до -…-2…-7.

- Выходные дни на этой неделе будут пасмурными, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В субботу …+1…+6, юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с. В ночь температура понизится до… -2…-7. В воскресенье также прогнозируем осадки, преимущественно в виде мокрого снега, днем температура в пределах …-1…+4, - сообщили синоптики.