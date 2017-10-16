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16 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 48

Антимонопольная служба Кузбасса заинтересовалась резким повышением цен в маршрутных такси Новокузнецка

Сегодня стало известно, что в управлении федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области возбуждено дело по признакам нарушения законодательства в сфере пассажирских автоперевозок. Напомню, мы рассказывали о том, что жители Новокузнецка возмущены резким скачком цены на проезд в маршрутных такси. Установлено, что некоторые индивидуальные предприниматели и одно юридическое лицо заключили соглашение, в результате которого билет подорожал до 22-х рублей. Насколько это законно, теперь выяснит специальная комиссия.       

 
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