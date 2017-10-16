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Новости |Общество
16 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 149

Губернатор Кузбасса поручил проверить готовность транспорта к зиме

Губернатор Кузбасса поручил проверить готовность транспорта к зиме

Аман Тулеев провел рабочее совещание по вопросам обеспечения безопасности на транспорте. Поднимались важные темы готовности дорожников и коммунальщиков к зиме, которая приносит с собой сильные перепады температур и гололёд.  

В распоряжении коммунальных служб муниципалитетов сейчас 700 машин снегоуборочной техники. Кроме того, если будут сильные снегопады, то дополнительно привлекут 1.700 единиц техники.  Что касается запаса  противогололедных материалов, то их хватит до февраля. Ресурсы для отсыпки пешеходных зон на придомовых территориях есть и у управляющих компаний.

- Аман Тулеев поручил областному департаменту транспорта и связи организовать ревизию и техосмотр подвижного состава на готовность работать в зимних условиях, проверить шины на соответствие установленным требованиям, провести сезонные инструктажи с водительским составом, а также учебные занятия по эксплуатации техники в зимних условиях, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Кроме того, губернатор поручил приобрести  60 новых автобусов. Они заменят изношенный транспорт на городских, пригородных и междугородних рейсах.

Также в  Кемеровской области будут сохранены самые низкие в Сибирском федеральном округе тарифы на перевозки, цены на проезд останутся прежними, подчеркнул Аман Тулеев.

 
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