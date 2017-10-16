Аман Тулеев рассказал о ценах на проезд в Кузбассе

Руководитель Кемеровской области провел рабочее совещание по вопросам обеспечения безопасности на транспорте. Кроме подготовки к зиме и обеспечению безопасности людей, Аман Тулеев коснулся и темы стоимости проезда.

- Губернатор подчеркнул, что в Кемеровской области будут сохранены самые низкие в Сибирском федеральном округе тарифы на перевозки, цены на проезд останутся прежними, - цитирует руководителя региона пресс-служба областной администрации.