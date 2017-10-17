На трассе Кемерово - Красноярск произошла жуткая авария

В ночь на 17 октября на трассе Кемерово – Красноярск произошло страшное ДТП. Фото последствий аварии появились в социальных сетях. На снимках видно, что машина превратилась в груду искорёженного металла.

Как сообщают очевидцы, в 50 километрах от Кемерова столкнулись ВАЗ 2114 и автовоз.

- Водитель 14-ой модели ехал неадекватно, обгонял и подрезал, в результате вылетел на встречку, первая фура успела увернуться, а во вторую вылетел, - говорится в комментариях. (прим.ред. – авторский стиль сохранён). акже сообщается, что водитель легковой машины погиб. Подробности ДТП уточняются.