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Новости |Происшествия
17 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 135

На трассе Кемерово - Красноярск произошла жуткая авария

На трассе Кемерово - Красноярск произошла жуткая авария

В ночь на 17 октября на трассе Кемерово – Красноярск произошло страшное ДТП. Фото последствий аварии появились в социальных сетях. На снимках видно, что машина превратилась в груду искорёженного металла.

Как сообщают очевидцы,  в 50 километрах от Кемерова столкнулись  ВАЗ 2114 и автовоз.

- Водитель 14-ой модели ехал неадекватно, обгонял и подрезал, в результате вылетел на встречку,  первая фура успела увернуться, а во вторую вылетел, - говорится в комментариях. (прим.ред. – авторский стиль сохранён). акже сообщается, что водитель легковой машины погиб. Подробности ДТП уточняются.

 
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