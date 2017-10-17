Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости
17 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 65

В Кузбассе спустя 12 лет осудили насильника

В Кузбассе спустя 12 лет осудили насильника

Мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю жительницу Кузбасса, поймали в Нижнем Новгороде. Суд признал его виновным.

Гражданин Таджикистана напал на девочку ещё в 2005 году. После того, как злоумышленник надругался над ребёнком, он скрылся, и найти его не могли вплоть до 2017 года.

Мужчина знал, что его будут искать, поэтому не раз менял паспорт и места жительства и работал без трудовых отношений. В конце концов, преступника задержали в июне текущего года в Нижнем Новгороде и доставили в Мыски. Там 35-летнему таджику предъявили обвинение.

По сообщению кузбасской прокуратуры, суд приговорил мужчину к 10 годам в колонии общего режима.    

 
Архив
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

Кузбассовцам разъяснили, как настроить телевизоры на «цифру»
16 октября 2017 1962
«Сделано в СССР»: ищем таланты
28 сентября 2017 1194
Кемеровский священник помогает глухим прихожанам понять слова молитвословий и песнопений
17 октября 2017 22
В прокопьевском магазине на соседних прилавках продают хлеб и колёса
17 октября 2017 36
В Кузбассе сняли на видео необычный способ уборки мусора
17 октября 2017 58
Аман Тулеев провел совещание по вопросам обеспечения безопасности на транспорте
17 октября 2017 59
В Кемерове состоится губернаторский приём для лучших горняков
17 октября 2017 43
В Кузбассе спустя 12 лет осудили насильника
17 октября 2017 65
На трассе Кемерово - Красноярск произошла жуткая авария
17 октября 2017 921
Водители Кемерова попали в дикие пробки
17 октября 2017 1307
Аман Тулеев рассказал о ценах на проезд в Кузбассе
16 октября 2017 7036
Губернатор Кузбасса поручил проверить готовность транспорта к зиме
16 октября 2017 786
Новокузнецк «атаковала» армия роботов
16 октября 2017 164
Коммунальщики Берёзовского готовятся к зиме
16 октября 2017 133
В Кузбассе варварской вырубкой берёзовой рощи заинтересовалась прокуратура
16 октября 2017 297
Бойцы студенческого отряда «Красная гвоздика» навестили кемеровский специализированный дом ребёнка
16 октября 2017 146
В Белове реализуют программу формирования комфортной городской среды
16 октября 2017 155
Кемеровский бульвар Строителей откроется до наступления холодов
16 октября 2017 229
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести Кузбасс 20:45" от 16.10.17
16 октября 2017 278
События недели
События недели от 14.10. 2017
15 октября 2017 496
Опер-ТВ: резиновые квартиры, цыгане и "волк" в маршрутке
17 октября 2017 19
Проснись и пой: Кузбасс готовится к конкурсу «Сделано в СССР»
16 октября 2017 170
Международный день борьбы с тромбозами
16 октября 2017 144
Яркий октябрь: куда пойти и что посмотреть в выходные дни
13 октября 2017 313
Твое время: аэройога и вертикальный балет
13 октября 2017 243
Шокирующее видео: кемеровчанин сорвался с 7 этажа
13 октября 2017 968
Вести-Кузбасс. Столица от 12.10.17
13 октября 2017 677
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.