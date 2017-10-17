В Кузбассе спустя 12 лет осудили насильника

Мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю жительницу Кузбасса, поймали в Нижнем Новгороде. Суд признал его виновным.

Гражданин Таджикистана напал на девочку ещё в 2005 году. После того, как злоумышленник надругался над ребёнком, он скрылся, и найти его не могли вплоть до 2017 года.

Мужчина знал, что его будут искать, поэтому не раз менял паспорт и места жительства и работал без трудовых отношений. В конце концов, преступника задержали в июне текущего года в Нижнем Новгороде и доставили в Мыски. Там 35-летнему таджику предъявили обвинение.

По сообщению кузбасской прокуратуры, суд приговорил мужчину к 10 годам в колонии общего режима.