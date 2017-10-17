В Кемерове состоится губернаторский приём для лучших горняков

В Кемерове состоится губернаторский приём для лучших представителей горняцкой профессии. Им вручат государственные награды за высокие трудовые достижения. К концу года в Кузбассе планируют добыть исторически рекордное количество черного золота - 240 млн тонн. Такой прирост вывел регион в лидеры по экспорту топлива. Уголь - на первом месте в общей генерации энергии - об этом сказал и президент Владимир Путин на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Он подчеркнул, что теперь главное - уделять внимание переработке. Необходимо строить современные обогатительные фабрики.