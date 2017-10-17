Синоптики: в ноябре в Кузбассе похолодает до -26°С

Кузбасские синоптики дали предварительный прогноз погоды на ноябрь.

В первой декаде последнего месяца осени ночные температуры будут в пределах от 0 до +5°С, с постепенным понижением до -18°С, преимущественно в горных районах региона. Днём ожидается около -3°С, с похолоданием до -4…-9°С.

Как сообщает Сибдепо со ссылкой на Кемеровский гидрометцентр, уже во второй декаде ноября синоптики ожидают значительного похолодания. Днём от -3…-8°С до -9…-14°С, а ночью – -16…-21°С, местами до -26°С.

Осадки в ноябре выпадут в пределах нормы, в виде мокрого снега и снега.