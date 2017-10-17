В Кузбассе в загоревшейся квартире едва не погиб мужчина

В Полысаеве 17 октября произошёл пожар в многоквартирном доме.

На пульт МЧС поступил сигнал о том, что из дверей квартиры на третьем этаже идёт дым, при этом в помещении находится мужчина.

Прибывшие на место происшествия пожарные проникли в жилище через окно. Хозяин пришёл в сознание и открыл дверь, после чего сотрудники МЧС вывели его на улицу и передали врачам.

«Пожар удалось оперативно ликвидировать. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём», — сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.