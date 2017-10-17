В ГИБДД рассказали подробности страшной аварии на трассе Кемерово – Красноярск

Ранее «Вести-Кузбасс» сообщали о жутком ДТП, произошедшем в ночь на 17 октября на трассе Кемерово — Красноярск. В региональной Госавтоинспекции сообщили подробности аварии. Она случилась в 00:10 на 325 километре трассы Р-255 «Сибирь». Удалось установить, что водитель автомобиля ВАЗ-2114 потерял управление, машину вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Scania. В результате 37-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте. В ведомстве призвали автовладельцев к внимательности и острожности на дорогах, особенно, совершая манёвры.