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17 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 35

В Кузбассе наградили спасателей, дружинников и сельских старост

В Кузбассе закончился пожароопасный сезон. Работу спасателей, дружинников и сельских старост сегодня отметили в областной администрации, им вручили награды и премии. В этом году в регионе произошло 12 лесных пожаров, эта цифра самая низкая в Сибирском федеральном округе. Специалисты отмечают, жители и руководители сельхоз организаций стали более ответственными, сухую траву почти не жгли и вопросам безопасности уделяли большое внимание. 

 

 
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