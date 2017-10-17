В Кузбассе наградили спасателей, дружинников и сельских старост

В Кузбассе закончился пожароопасный сезон. Работу спасателей, дружинников и сельских старост сегодня отметили в областной администрации, им вручили награды и премии. В этом году в регионе произошло 12 лесных пожаров, эта цифра самая низкая в Сибирском федеральном округе. Специалисты отмечают, жители и руководители сельхоз организаций стали более ответственными, сухую траву почти не жгли и вопросам безопасности уделяли большое внимание.