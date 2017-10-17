В экологическом центре Кузнецкого Алатау поселилась лиса

В экологическом центре Кузнецкого Алатау появился новый житель. Селяне из Нового Улуса - это в пригороде Междуреченска - принесли лису. Животное умирало от истощения. Дикие звери довольно часто заглядывают в гости к междуреченцам. Зоологи говорят, из-за нехватки еды. Теперь у хищника новый дом и питание. Это единственный представитель вида в заповеднике. А в сентябре сюда поступила другая спасенная гостья - косуля, о которой мы уже рассказывали.