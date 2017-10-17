В Кузбассе нашли пропавшую 16-летнюю школьницу

«Вести» сообщали, что в селе Новорождественском утром 16 октября пропала 16-летняя Светлана Малынова. Девушку искали сотрудники МВД, волонтёры и неравнодушные граждане, которые беспокоились о судьбе школьницы. Во вторник, 17 октября стало известно, что Светлана нашлась в Прокопьевске. Как сообщают в областном полицейском главке, каких-либо противоправных действий в отношении неё не совершалось. Сейчас устнавливаются все обстоятельства, добавили в ведомстве.