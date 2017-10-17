В Новокузнецке догхантеры отравили 20 собак

Новокузнечане требуют наказать злоумышленников, которые травят собак.

В социальных сетях южной столицы Кузбасса распространяют заявление, в котором говорится, что догхантеры отравили более 20 собак.

«Ветеринары, к которым приносили скончавшихся животных, не могут установить, чем именно были отравлены питомцы. У тех, что выжили, отказывают внутренние органы, задние лапы, и они слепнут, что, по мнению врачей, характерно для отравления», - сообщает «Радио Маяк в Кузбассе».

Отмечается, что многие отравленные животные гуляли в намордниках, поэтому яд не мог попасть в их организм через пищу.

По факту обращений граждан полицейские проводят проверку