В Кемерове наказали водителя автобуса, который ехал по трамвайным путям

Грубое нарушение правил дорожного движения водителем общественного транспорта попало в объектив видеорегистратора.

Автолюбитель, ставший свидетелем езды автобуса № 127 по трамвайным путям, передал видео с нарушением в «Мобильный патруль».

Судя по кадрам, водитель общественного транспорта решил таким образом объехать пробку и пересёк сплошную линию разметки.

По сообщению «Правоохранительного портала Кузбасса», автоинспекторы составили административный протокол по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Водитель автобуса заплатит штраф 1500 рублей.