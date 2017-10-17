В Кемерове обновлённый бульвар Строителей сняли с высоты птичьего полёта

В социальных сетях продолжается бурное обсуждение того, как в Кемерое меняется популярный бульвар Строителей. Так, Андрей Таманцев написал, что его друг прислал видео, сделанное при помощи коптера. Ролик, показывает бульвар, снятый с высоты птичьего полёта.

- Я достаточно давно не был в Кемерово и помню это место совсем другим - множество пивных в виде тентов от производителей пива, пластиковые столы и стулья. Минимум общественных туалетов. Много молодежи с пивом (тогда еще можно было свободно с пивом ходить по улице).

Думаю, со следующего лета значительно изменится проходимость этого места и способы времяпрепровождения. Потенциально ранее популярное место прогулок - бульвар на ул. Весенняя может переместиться сюда, - комментирует Андрей Таманцев.