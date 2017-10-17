Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости |Общество
17 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 131

В Кемерове обновлённый бульвар Строителей сняли с высоты птичьего полёта

В социальных сетях продолжается бурное обсуждение того, как в Кемерое меняется популярный бульвар Строителей. Так, Андрей Таманцев написал, что его друг прислал видео, сделанное при помощи коптера. Ролик, показывает бульвар, снятый с высоты птичьего полёта.

- Я достаточно давно не был в Кемерово и помню это место совсем другим - множество пивных в виде тентов от производителей пива, пластиковые столы и стулья. Минимум общественных туалетов. Много молодежи с пивом (тогда еще можно было свободно с пивом ходить по улице).
Думаю, со следующего лета значительно изменится проходимость этого места и способы времяпрепровождения. Потенциально ранее популярное место прогулок - бульвар на ул. Весенняя может переместиться сюда, - комментирует Андрей Таманцев. 

 
Архив
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

Кузбассовцам разъяснили, как настроить телевизоры на «цифру»
16 октября 2017 2379
«Сделано в СССР»: ищем таланты
28 сентября 2017 1208
В Кемерове обновлённый бульвар Строителей сняли с высоты птичьего полёта
17 октября 2017 131
В Кемерове наказали водителя автобуса, который ехал по трамвайным путям
17 октября 2017 194
В Новокузнецке догхантеры отравили 20 собак
17 октября 2017 219
В экологическом центре Кузнецкого Алатау поселилась лиса
17 октября 2017 53
В Кузбассе наградили спасателей, дружинников и сельских старост
17 октября 2017 49
Кузбассовцам рассказали, как подобрать зимнюю резину
17 октября 2017 83
В Кузбассе нашли пропавшую 16-летнюю школьницу
17 октября 2017 879
Жители кузбасского посёлка «Акация» пересталаи задыхаться от зловоний
17 октября 2017 59
Кузбасские горянки приближаютя к историческому рекорду
17 октября 2017 63
В ГИБДД рассказали подробности страшной аварии на трассе Кемерово – Красноярск
17 октября 2017 798
В Кузбассе в загоревшейся квартире едва не погиб мужчина
17 октября 2017 81
Синоптики: в ноябре в Кузбассе похолодает до -26
17 октября 2017 318
Кемеровский священник помогает глухим прихожанам понять слова молитвословий и песнопений
17 октября 2017 85
В прокопьевском магазине на соседних прилавках продают хлеб и колёса
17 октября 2017 124
В Кузбассе сняли на видео необычный способ уборки мусора
17 октября 2017 206
Аман Тулеев провел совещание по вопросам обеспечения безопасности на транспорте
17 октября 2017 206
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести Кузбасс 20:45" от 16.10.17
16 октября 2017 331
События недели
События недели от 14.10. 2017
15 октября 2017 513
Опер-ТВ: резиновые квартиры, цыгане и "волк" в маршрутке
17 октября 2017 61
Проснись и пой: Кузбасс готовится к конкурсу «Сделано в СССР»
16 октября 2017 186
Международный день борьбы с тромбозами
16 октября 2017 167
Яркий октябрь: куда пойти и что посмотреть в выходные дни
13 октября 2017 338
Твое время: аэройога и вертикальный балет
13 октября 2017 256
Шокирующее видео: кемеровчанин сорвался с 7 этажа
13 октября 2017 1000
Вести-Кузбасс. Столица от 12.10.17
13 октября 2017 699
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.