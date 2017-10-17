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Новости |Общество
17 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 40

В Кемерово прибыла делегация из Кореи

Генеральный консул Ом Ки-ён встретился с первыми руководителями региона и предпринимателями, которые занимаются поставками продукции за рубеж, в том числе в азиатские страны. Обсуждались  перспективы дальнейшего сотрудничества. Как отметили гости, отмена визового режима  позволит наладить более тесный контакт с Кемеровской областью, где  высоко развиты угольная промышленность ,  металлургия  и туризм . На совещании  решено организовать обмен студентами между вузами двух государств. Корейцам также  показали  презентацию самых живописных мест региона.  Особенно их впечатлил горнолыжный курорт Шерегеш. 

 
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