В Кемерово прибыла делегация из Кореи

Генеральный консул Ом Ки-ён встретился с первыми руководителями региона и предпринимателями, которые занимаются поставками продукции за рубеж, в том числе в азиатские страны. Обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества. Как отметили гости, отмена визового режима позволит наладить более тесный контакт с Кемеровской областью, где высоко развиты угольная промышленность , металлургия и туризм . На совещании решено организовать обмен студентами между вузами двух государств. Корейцам также показали презентацию самых живописных мест региона. Особенно их впечатлил горнолыжный курорт Шерегеш.