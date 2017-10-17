ГТРК «Кузбасс» представила новый проект

Ныненшней осенью ГТРК «Кузбасс» запустила несколкьо новых проектов. Рассказывает заместитель директора Анастасия Рева.

- Для нас осень это действительно не хандра. Это яркие краски. Это новый телевизионный сезон. Этой осенью мы запускаем ряд новых проектов. В том числе один из самых интересных – Новости нашего города. Он выходит на телеканале «Россия 24» и здесь мы рассказываем об очень добрых, хороших новостях. В нашей жизни и так хватает негатива. А если тем более осень, серость, если мы будем показывать негатив – никому это не нужно. Это наша принципиальная позиция. Поэтому больше добрых, хороших новостей в нашем эфире, - прокомментировала Анастасия Рева.