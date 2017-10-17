Кузбасские школьники отправились по Золотому кольцу и в Санкт-Петербург

Осенняя хандра явно не грозит и кузбасским школьникам, которые сегодня отправились в поездку по Золотому кольцу и в Санкт-Петербург. Их ждут незабываемые впечатления и новые втсречи. В составе двух групп – дети из семей погибших шахтеров и ветеранов боевых действий, отличники, победители и призеры областных конкурсов и соревнований, активистыобщественных организаций. Экскурсии организованы в рамках национальной программы детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия», которую поддержал Аман Тулеев.