Российский уфолог обнаружил в джунглях Амазонки загадочный НЛО

Известный российский уфолог Валентин Дегтярев сообщил, что в джунглях вдоль Амазонки ему удалось найти хорошо замаскированный корабль пришельцев. Свое сенсационное заявление он подкрепил роликом, на котором на самом деле можно заметить, весьма, загадочный объект. Кроме того, имеются и фигурные просеки. Считается, что их действительно оставляют гости с других планет. Вскоре уфолог собирается поехать в экспедицию к Амазонке, чтобы изучить таинственное место внимательнее, пишет newinform.com.