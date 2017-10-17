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18 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 120

Российский уфолог обнаружил в джунглях Амазонки загадочный НЛО

Российский уфолог обнаружил в джунглях Амазонки загадочный НЛО

Известный российский уфолог Валентин Дегтярев сообщил, что в джунглях вдоль Амазонки ему удалось найти хорошо замаскированный корабль пришельцев. Свое сенсационное заявление он подкрепил роликом, на котором на самом деле можно заметить, весьма, загадочный объект. Кроме того, имеются и фигурные просеки. Считается, что их действительно оставляют гости с других планет. Вскоре уфолог собирается поехать в экспедицию к Амазонке, чтобы изучить таинственное место внимательнее, пишет newinform.com.

 
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