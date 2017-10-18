В Кемерове состоится праздник в честь открытия обновлённого бульвара Строителей

Мэр города Илья Середюк провел совещание по открытию самого крупного линейного парка региона – бульвара Строителей. Глава заявил, что горожан ждёт праздник.

Открытие обновлённого бульвара пройдет уже в грядущую пятницу, 20 октября. Запланированы выставки, различные состязания, программы, флешмобы и многое другое. Ожидается, что на праздник придёт около 1.000 кемеровчан.

На бульваре Строителей проведён масштабный ремонт. Здесь уложили плитку, создали искусственный ландшафт, обустроили детские зоны и спортивные площадки, добавили в мэрии.