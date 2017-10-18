В Кемерове на «Сибиряках» сбили женщину

В Областной столице на улице Сибиряков-Гвардейцев автомобиль сбил пешехода.

По сообщению кузбасской ГИБДД, авария произошла 18 октября в 7:50. В результате наезда автомобиля, женщина получила различные травмы, её доставили в больницу.

«Видел уже только последствия аварии. Женщину сбили надалеко от пересечения с бульваром Пионерским. У неё ушибы и сотрясение мозга», - цитирует «Газета Кемерова» очевидца происшествия.

Стоит отметить, что в социальных сетях появилась фотография с места ДТП. На снимке видно, что пострадавшая лежит рядом с пешеходным переходом, по которому она, судя по всему, пересекала проезжую часть.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства инцидента.

Фото: "Регион-42"