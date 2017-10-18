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18 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 135

В Кузбассе под колёсами поездов за сутки погибли два человека

В Кузбассе под колёсами поездов за сутки погибли два человека

В Кемеровской области 16 октября на железной дороге произошло два несчастных случая.

Сначала, около 16:00 на перегоне станций Челы — Кайгур поезд наехал на мужчину, который сидел на путях. Машинист попытался экстренно остановить транспорт, но трагедии избежать не удалось, 38-летний житель Анжеро-Судженска погиб.

Затем, около 00:00 в районе станции Арлюк грузовой поезд насмерть сбил 57-летнюю женщину.

По сообщению ЛУ МВД по Сибири, следственным управлением на транспорте СК РФ совместно с транспортной полицией Кузбасса по факту случившегося проводится процессуальная проверка. 

 
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