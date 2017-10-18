В жутком ДТП на кузбасской трассе погибла молодая семья с младенцем

В Кузбассе на автодороге Кемерово — Анжеро-Судженск 18 октября ВАЗ врезался в грузовик Nissan Diesel. В страшной аварии погиб водитель «легковушки», его жена и четырёхмесячный сын.

«По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ, двигавшийся со стороны города Кемерово, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком», - сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

Фото: "Газета Кемерова"