В жутком ДТП на кузбасской трассе погибла молодая семья с младенцем
В Кузбассе на автодороге Кемерово — Анжеро-Судженск 18 октября ВАЗ врезался в грузовик Nissan Diesel. В страшной аварии погиб водитель «легковушки», его жена и четырёхмесячный сын.
«По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ, двигавшийся со стороны города Кемерово, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком», - сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.
Фото: "Газета Кемерова"