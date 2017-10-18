Появилось видео с места страшной аварии в Кузбассе, где погибла семья с младенцем

Последствия жёсткого ДТП снял на видео проезжавший мимо водитель.

Судя по кадрам, после столкновения с ВАЗ-2114 грузовик Nissan Diesel съехал с дороги и перевернулся. У отечественного автомобиля смяло в «гармошку» всю левую сторону.

Ранее Вести42.ru сообщали, что в серьёзной аварии на трассе Кемерово — Анжеро-Судженск 18 октября погиб водитель ВАЗ-2114, его жена и четырёхмесячный сын. По сообщению ГУ МВД по Кемеровской области, «Легковушка» выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.

Подробности страшной аварии выясняются.

Видео: YouTube