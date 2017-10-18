Аман Тулеев встретился с новым начальником кузбасской полиции

Нового руководителя ГУ МВД России по Кемеровской области, генерал-майора полиции Игоря Иванова губернатору представил замминистра Александр Махонов.

Игорь Иванов родился в Челябинске 10 августа 1966 года. В 1991-м он окончил Свердловский юридический институт по специальности «юриспруденция». С начала 90-х и по настоящее время работал в системе правоохранительных органов Челябинской области.

- Реальная помощь, которая может быть с нашей стороны, будет оказана работникам правоохранительных органов. Мы это делали, делаем и будем делать. Оказание помощи ветеранам – для нас это святое, оказание помощи семьям погибших полицейских – по первому требованию, - цитирует губернатора пресс-служба областной администрации.

Кроме того, руководитель региона заявил, что власти области готовы в дальнейшем продолжить поддержку правоохранителей: при необходимости привлекать к охране правопорядка дружинников, казаков и волонтеров.