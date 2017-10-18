Подрядчик за свой счёт поменяет асфальт во дворе кемеровского дома
Дорожникам придётся заново уложить асфальт во дворе дома по проспекту Ленина, 117а.
Такое решение приняла специальная комиссия, которая нашла нарушения в качестве работы у подрядчика.
По сообщению администрации Кемерова, подрядчик за свой счёт демонтирует покрытие и уложит новое.
Ремонтные работы должны начаться 18 октября.
Напомним, в 2017 году в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Кемерове отремонтировали 112 дворов.