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18 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 53

Подрядчик за свой счёт поменяет асфальт во дворе кемеровского дома

Подрядчик за свой счёт поменяет асфальт во дворе кемеровского дома

Дорожникам придётся заново уложить асфальт во дворе дома по проспекту Ленина, 117а.

Такое решение приняла специальная комиссия, которая нашла нарушения в качестве работы у подрядчика.

По сообщению администрации Кемерова, подрядчик за свой счёт демонтирует покрытие и уложит новое.

Ремонтные работы должны начаться 18 октября.

Напомним, в 2017 году в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Кемерове отремонтировали 112 дворов.  

 
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