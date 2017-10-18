Подрядчик за свой счёт поменяет асфальт во дворе кемеровского дома

Дорожникам придётся заново уложить асфальт во дворе дома по проспекту Ленина, 117а.

Такое решение приняла специальная комиссия, которая нашла нарушения в качестве работы у подрядчика.

По сообщению администрации Кемерова, подрядчик за свой счёт демонтирует покрытие и уложит новое.

Ремонтные работы должны начаться 18 октября.

Напомним, в 2017 году в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Кемерове отремонтировали 112 дворов.