Кузбассовцы увидят трансляцию праздника в честь открытия обновлённого бульвара Строителей

В Кемерове прогуляться с семьей можно по обновленному бульвару Строителей, который торжественно откроют в эту пятницу. Для горожан и гостей будут организованы концерты, флеш-мобы, выставки и спортивные соревнования. Реконструкция проводилась в рамках приоритетного проекта Минстроя России «Формирование комфортной среды». Здесь уложили 7 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, озеленители высадили деревья и кустарники, а дизайнеры обустроили детские зоны и спортивные площадки. Уже завтра на бульваре будет ограничена парковка автомобилей. На сайте «Вестей» 20 октября в 18:00 начнется прямая трансляция праздника.