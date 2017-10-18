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Новости |Общество
18 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 61

Кузбассовцы увидят трансляцию праздника в честь открытия обновлённого бульвара Строителей

В Кемерове прогуляться с семьей можно по обновленному бульвару Строителей, который торжественно откроют в эту пятницу. Для горожан и гостей  будут организованы концерты, флеш-мобы, выставки и спортивные соревнования. Реконструкция проводилась в рамках приоритетного  проекта  Минстроя России «Формирование комфортной среды». Здесь уложили 7 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, озеленители высадили деревья и кустарники, а дизайнеры обустроили детские зоны и спортивные площадки. Уже завтра на бульваре будет ограничена парковка автомобилей. На сайте «Вестей» 20 октября в 18:00 начнется прямая трансляция праздника. 

 
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