Кемеровчанка покорила Англию своими кулинарными шедеврами

Красоту и оригинальность кулинарных шедевров кемеровчанки Юлии Черногоровой оценили на международном уровне. Девушка приняла участие в одном из популярных шоу. Программа о домашней выпечке Бэйк-оф выходит на канале BBC. Ее смотрит каждый четвертый британец, а это 16 миллионов человек в год. Наша землячка живет в Англии уже несколько лет. На различных этапах конкурса она продемонстрировала оригинальные рецепты десертов и хлеба, в том числе с сибирским акцентом.