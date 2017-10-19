Житель Республики Бурятия выпал в Кемерове с 6 этажа

ЧП произошло в ночь на 19 октября в доме №58 по проспекту Ленина. Очевидцы рассказали, что с балкона квартиры, которая находится на 6 этаже, упал мужчина. С многочисленными травмами его отвезли в больницу. Выяснилось, что пострадавший – 25-летний житель Республики Бурятия, он приехал в Кемерово в гости к брату. Было застолье, и мужчины поругались, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на собственные источники. Сейчас в этой истории разбираются правоохранители.