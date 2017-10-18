Аману Тулееву доложили об обеспечении безопасности в специализированных учреждениях социальной сферы

Аман Тулеев провёл совещание по вопросам обеспечения безопасности в специализированных учреждениях социальной сферы. В регионе их 26. Там живут почти шесть тысяч людей преклонного возраста и инвалидов, которые не могут обслуживать себя самостоятельно. В каком состоянии находятся здания, как часто проходят антитеррористические и пожарные учения. Об этом рассказал заместитель губернатора Алексей Сергеев.