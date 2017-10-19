В Новокузнецке подсудимый разбил себе голову после оглашения приговора

Как сообщают в региональном Следкоме, в начале октября этого года в зале судебного заседания Куйбышевского районного суда Новокузнецка произошло ЧП.

Во время заседания, когда судья огласил приговор, 45-летний подсудимый, находящейся в отсеке для заключённых, начал биться головой о лавочку. Его остановили конвоиры, приехала «скорая».

- Будут проверены действия конвойной службы. Примечательно, что мужчине был вынесен приговор по обвинению в совершении особо тяжкого преступления против личности. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.