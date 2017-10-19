На кемеровском бульваре Строителей запретят парковку

В областном центре после реконструкции откроется самый крупный линейный парк региона – бульвар Строителей. В программе праздника - концерты, флеш-мобы, соревнования и выставки. Реконструкция вошла в приоритетный проект Минстроя России «Формирование комфортной городской среды». Реновация затронула 15 тысяч кв. м территории пешеходной зоны. Высажено более 80 деревьев и 600 кустарников различных сортов. Дизайнеры создали искусственный ландшафт, обустроены детские зоны и спортивные площадки. Водителей предупреждают: на бульваре запрещена стоянка на парковке у дома №28, от дома №39 до проспекта Ленина и других участках. Подробная информация - на экранах.