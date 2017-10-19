Последствия жуткой аварии на кузбасской трассе, где погибла семья с младенцем сняли на видео

Сегодня сотрудники ГИБДД выясняют причины дорожно-транспортного происшествия на 55 километре трассы Кемерово-Анжеро-Судженск. Столкнулись легковушка и грузовик, удар был настолько сильным, что отечественный автомобиль превратился в груду металлолома. В салоне находилась молодая семья – глава семейства, его супруга и четырёхмесячный сын, все они погибли на месте. По предварительным данным водитель ваза выехал на полосу встречного движения, возможно уснул за рулём. Сейчас по данному факту проводится расследование.