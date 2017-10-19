В Кузбассе возбудили дело по факту варварской вырубки деревьев

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту вырубки деревьев в деревне Марьевка Яйского района. «Вести» рассказывали об этой вопиющей истории. Возмущение жителей услышали. Привлеченный эксперт из лесничества пояснил, что спиленные березы без дефектов и относятся к породе дровяной. Проведенная лесотехническая экспертиза показала, что из 53 штук только 4 признаны аварийными и требовали уничтожения, остальные угрозы для населения не представляли.



