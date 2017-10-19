В Кузбассе пропал хромой мужчина

В Новокузнецке без вести пропал 60-летний мужчина.

Валерий Пичугин ушёл из дома по проспекту Дружбы в неизвестном направлении. С 9 октября о местонахождении новокузнечанина ничего неизвестно.

Рост пропавшего 160 сантиметров. У него худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза, возможно, с бородой.

По сообщению «Газеты Кемерова», мужчина хромает и заикается, он может нуждаться в помощи медиков.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Валерия Пичугина, сообщите об этом по телефонам: 02 или 8-800-700-54-52.