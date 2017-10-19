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19 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 12

В Кузбассе пропал хромой мужчина

В Кузбассе пропал хромой мужчина

В Новокузнецке без вести пропал 60-летний мужчина.

Валерий Пичугин ушёл из дома по проспекту Дружбы в неизвестном направлении. С 9 октября о местонахождении новокузнечанина ничего неизвестно.

Рост пропавшего 160 сантиметров. У него худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза, возможно, с бородой.

По сообщению «Газеты Кемерова», мужчина хромает и заикается, он может нуждаться в помощи медиков.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Валерия Пичугина, сообщите об этом по телефонам: 02 или 8-800-700-54-52.  

 
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