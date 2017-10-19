Аман Тулеев обсудил с мэром Кемерова подготовку к 100-летию города и программу благоустройства

Сегодня начался цикл встреч губернатора с главами городов и районов Кузбасса. Аман Тулеев обсудил с мэром Кемерова Ильей Середюком подготовку к предстоящему 100-летию областного центра и программу благоустройства. В этом году реконструировано рекордное количество магистралей: более 60 километров. В том числе от Андреевки до Лесной поляны, свыше ста дворов, 10 парков и скверов. Вложено 1 миллиард 250 миллионов рублей. Качество асфальта проверяли в специальных лабораториях. Теперь тысячи автомобилистов и пешеходов ежедневно пользуются отремонтированными объектами дорожной инфраструктуры.