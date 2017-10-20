В Таштагольском районе строят мост по новым технологиям

Таштагольский район усиленно готовится к торжествам. В следующем году эта территория - столица дня Шахтера. И первый объект практически готов. Строители соединили берега реки Кондома. Для поднятия пролета весом 55 тонн пришлось усилить кран дополнительными элементами. Подготовительные работы заняли немало времени, а сама установка балок - около 10 минут. Теперь монтажникам предстоит собрать вторую «ветку», а после мост начнут асфальтировать.



