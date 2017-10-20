В Кузбассе строители спасли молодого орла

Таштагольские строители показывают не только профессиональное мастерство, но и любовь к животным. Во время смены рабочие заметили в Кондоме молодого орла. Он, видимо, обессилил во время полета. Отбили его от стаи ворон и передали местным ветеринарам, которые установили возраст пернатого - чуть больше года и диагностировали сильное истощение. Оказалось, что данный вид занесен в Красную книгу. Птицы зимуют на побережье Индийского океана, а гнездятся в степных зонах Алтая.