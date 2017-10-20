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Новости |Общество
20 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 79

Трансляция праздника в честь открытия обновлённого бульвара Строителей

В областном центре после ремонта открывается самый крупный линейный парк региона – бульвар Строителей. В программе праздника, который начнется в 16:30, - концерты, флеш-мобы, соревнования и выставки. Реконструкция затронула 15 тысяч кв. метров территории пешеходной зоны. Высажено более 80 деревьев и 600 кустарников различных видов. Дизайнеры сОздали искусственный ландшафт. Обустроены детские зоны и спортивные площадки. Обращаем внимание водителей – сегодня здесь запрещена стоянка на парковке у 28-го дома, а также от 39-го до проспекта Ленина и других участках. ГТРК «Кузбасс» будет вести прямую трансляцию с открытия бульвара Строителей. Начало в 17.00.


 
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