Трансляция праздника в честь открытия обновлённого бульвара Строителей

В областном центре после ремонта открывается самый крупный линейный парк региона – бульвар Строителей. В программе праздника, который начнется в 16:30, - концерты, флеш-мобы, соревнования и выставки. Реконструкция затронула 15 тысяч кв. метров территории пешеходной зоны. Высажено более 80 деревьев и 600 кустарников различных видов. Дизайнеры сОздали искусственный ландшафт. Обустроены детские зоны и спортивные площадки. Обращаем внимание водителей – сегодня здесь запрещена стоянка на парковке у 28-го дома, а также от 39-го до проспекта Ленина и других участках. ГТРК «Кузбасс» будет вести прямую трансляцию с открытия бульвара Строителей. Начало в 17.00.





