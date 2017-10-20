В Новокузнецке мужчина нападал на пожилых женщин

В полицию обратилась 72-летняя местная жительница. Неизвестный сорвал с нее золотые серьги, когда она заходила в подъезд. По горячим следам подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 37-летний горожанин. Ювелирные изделия сдал в ломбард, а шесть тысяч рублей потратил на алкоголь. Кстати, налетчик напал на пенсионерку, уже отбывая условное наказание за аналогичное преступление. Кроме того, установлена его причастность к совершению еще трех грабежей.