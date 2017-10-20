Полицейские помогли жительнице Кузбасса вернуть кота Бурана

У беловчанки пропал любимый кот породы невская маскарадная по кличке Буран. Она рассказала, что животное любило погулять, его выпускали, но однажды он не пришёл. Это стало сильнейшим стрессом для дочери заявительницы, она даже потеряла голос. Женщина не исключала, что зверя могли украсть, ущерб она оценивала в 30 тысяч рублей.

Сотрудники МВД начали проводить опрос соседей, но позвонила хозяйка кота и сказала, что его кто-то принёс под дверь, позвонил и убежал. Зверь был здоровый, чистый и сытый. Горожанка считает, что злоумышленники испугались того, что подключилась полиция и решили вернуть Бурана.